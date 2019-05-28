Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн

В Нью-Йорке умер издатель, правозащитник и основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Об этом пишет The New York Times.

Mort du fondateur de Human Rights Watch, Robert Bernstein https://t.co/RYfAIhVZP1 pic.twitter.com/SriaJo2fIR — Le Soleil (@cyblesoleil) May 28, 2019

Его сын Питер сообщил изданию, что Бернштейн умер 27 мая в больнице, причину смерти он не уточнил. Правозащитнику было 96 лет.

Бернштейн окончил Гарвардский университет в 1944 году, а после войны стал стажироваться в издательстве «Simon & Schuster». Позже он возглавил издательство «Random House». В 1976 году Бернштейн приезжал в СССР, чтобы познакомиться с диссидентским движением. Его издательство начало публиковать книги Андрея Сахарова и Елены Броннер.

В 1978 Бернштейн основал организацию Helsinki Watch для мониторинга Хельсинских соглашений. Позже он создал отделения в США, Азии и на Ближнем Востоке, а в последствии объединил их в Human Rights Watch. Сейчас это крупнейшая в мире правозащитная организация. В 1998 году он ушел с поста председателя и стал почетным членом организации.