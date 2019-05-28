СМИ: роль «племянницы российского олигарха» на видео со Штрахе сыграла студентка из Боснии

«Племянницей российского олигарха», которая вела переговоры о сотрудничестве с австрийским вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, оказалась студентка из Боснии. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

По данным газеты, скандальное видео было сделано неким «частным детективом и венским адвокатом», а к съемке привлекли студентку и еще двух экспертов в области безопасности; их имена не называются.

Для встречи с австрийским вице-канцлером заранее сняли виллу на Ибице, а также наняли актрису – русскоговорящую студентку аграрного университета из Боснии, которую «подбирали исходя из вкусов Штрахе».Как пишет Kronen Zeitung, девушке платили 7 тысяч евро в сутки, а проведение операции в общей сложности могло стоить ее организаторам 400 тысяч евро.

Авторы, как утверждают журналисты, предлагали некоторым австрийским политикам и бизнесменам купить эту запись за 1,5 млн евро, но в итоге ее удалось продать лишь 600 тысяч евро некой немецкой фирме, которая передала ее для публикации изданиям Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung.

При этом, как говорят источники, что австрийские спецслужбы знали о существовании видеозаписи, но не смогли получить ее до публикации в СМИ.

Сейчас следствие пытается установить заказчиков кампании против Штрахе.

Напомним, в середине мая Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали видео разговоров между вице-канцлером Штрахе и женщиной, которую представляют «племянницей российского олигарха». Разговор произошел летом 2017 года на Ибице: на записи они обсуждали возможность приобретения ею крупной австрийской газеты Kronen Zeitung и строительные госконтракты в обмен на помощь партии Штрахе на выборах.

После начала скандала Штрахе ушел со своего поста, а парламент выразил вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству, после чего им также пришлось уйти в отставку. В коалиционном правительстве страны произошел распад между представителями Австрийской народной партии Курца и правой Австрийской партии свободы Штрахе, а в стране назначили досрочные парламентские выборы, которые пройдут осенью.