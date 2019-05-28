Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar пожаловались на мошенническую схему взыскания компенсаций в судах Краснодара

Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar LandRover отправили жалобы российским властям на суды Краснодарского края, которые, по мнению мировых автоконцернов, участвовали в мошеннической схеме по взысканиям компенсаций в пользу автовладельцев. Об этом сообщает РБК.

Как утверждается, Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский районные суды Краснодара удовлетворяли иски с требованием возместить стоимость машины из-за дефекта, хотя стоимость машины в несколько раз превышала первоначальную. Отмечается, что в некоторых случаях суды взыскали суммы, превышающие первоначальную стоимость в девять раз и больше.

Согласно схеме, которую выявили автоконцерны, истцы обращались в суды Краснодара в течение 15 дней после покупки нового автомобиля, жалуясь на дефекты машины. Их интересы в судах представляла местная организация «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края».

По данным автоконцернов, судебные экспертизы проводили одни и те же специалисты. Они, как утверждают авторы жалобы, устанавливали, что автомобили были повреждены на производстве.

По словам представителя автоконцернов, ходатайства ответчиков судьи отклоняли, обжаловать решение также не удавалось. Ущерб от мошеннической схемы составил сотни миллионов рублей, отметили авторы жалобы.

Жалоба была направлена в ФСБ, Высшую квалификационную коллегию судей, генеральному прокурору Юрию Чайке и Совет по противодействию коррупции при президенте.