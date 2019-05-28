В Тульской области полиция изъяла 100 тысяч экземпляров газеты КПРФ

В Новомосковске Тульской области полицейские изъяли три номера газеты «Тульская правда» общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. Об этом сообщается на сайте КПРФ.

Тираж везли из типографии нижегородского Дзержинска, когда полицейские окружили автомобиль и забрали газеты без указания причины. У водителя были все необходимые документы, отмечают в пресс-службе. При этом другие находящиеся в машине печатные издания трогать не стали.

Коммунисты утверждают, что ранее в типографию звонили из тульского отделения «Единой России» и якобы просили за вознаграждение сообщить, когда появится новый выпуск «Тульской правды».

В газете критиковалась работа «Единой России», реформа в сфере обращения с отходами, там также было опубликовано соглашение между Московской и Тульской областями о сотрудничестве в сфере захоронения мусора.

«Видимо, у тульских единоросов с нижегородскими существуют какие-то связи. Мы знаем, что сенатор Тульской области Дмитрий Савельев — ярый антикоммунист, который руководит сейчас предвыборной кампанией в Тульской области. Знаем, что он из Нижнего Новгорода, поэтому тесные связи с нижегородским отделением партии у него сохранились. Вероятно, по его просьбе мог произойти вот этот звонок», — рассказала «ОВД-Инфо» пресс-секретарь регионального отделения КПРФ Вера Серебровская.

8 мая полиция в Туле изъяла семь тысяч экземпляров газеты КПРФ для проверки на экстремизм. На депутата собрания представителей Ясногорского района Максима Дронова составили протокол о производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). Позже силовики еще трижды задерживали распространителей «Тульской правды» и изъяли еще около тысячи экземпляров газеты.