В Самаре суд признал экстремистской религиозную группу, проповедующую исцеление чаем и солнцем

Самарский областной суд по требованию прокуратуры признал экстремистской местное отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), последователи которой лечатся от болезней чаем и солнцем. Об этом говорится в карточке дела.

По данным надзорного ведомства, несколько тяжелобольных последователей группы отказались от помощи медиков и умерли, из-за чего в прокуратуре посчитали, что «Алля-Аят» угрожает безопасности жителей всего региона.

В ведомстве отметили, что на собраниях члены «Алля-Аят» распространяли журналы «Звезда Селенной», которые еще в 2013 году внесли в реестр экстремистских материалов. В декабре за это штрафовали главу отделения Наталью Шайкину (ст. 20.29 КоАП) — как и за работу без уведомления Минюста.

Члены «Алля-Аят» предлагают исцеление от всех болезней при помощи прикладывания к больным участкам тела «Звезды Селенной», употребления специального чая с солью и молоком, а также длительного наблюдения за солнцем. Организацию в начале 1990-х годов основали уроженцы Казахстана — бывший водитель Фархат Абдуллаев и его жена Нина Касимова. Абдулаева последователи называли «истинным отцом» и «создателем всего сущего».

В некоторый регионах деятельность отделений «Алля-Аят» уже запрещена решением суда. Против руководителей региональных отделений неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе, о мошенничестве и о незаконном занятии народной медициной. В 2013 году новосибирское отделение ликвидировали и признали экстремистским, но позже Верховный суд отменил решение в части экстремизма.