Архангельского активиста оштрафовали еще на 200 тысяч за митинг против мусорного полигона

Октябрьский районный суд Архангельска оштрафовал экоактивиста и журналиста Дмитрия Секушина на 200 тысяч рублей за участие в митинге против строительства мусорного полигона на станции Шиес, сообщает портал 29.ru.

В суд Секушина доставили из областной больницы, куда он попал с подозрением на гипертонию после задержания на акции протеста 14 мая.

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за антимусорный митинг, прошедший еще 7 апреля. На ту акцию Секушин пришел в качестве журналиста: он был аккредитован от издания «Свободная речь» и имел при себе бейдж «Пресса».

Ранее суд уже штрафовал мужчину на 200 тысяч рублей за ту же акцию 7 апреля: но не за митинг, а за участие в шествии, которое состоялось после него. Активист не сумел оспорить штраф в вышестоящем суде.

Протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельске начались летом прошлого года. Туда планируется импортировать из Москвы около двух миллионов тонн несортированных отходов в год.

7 апреля в городе прошел очередной несогласованный митинг и шествие. Всего на данный момент за акцию 7 апреля административные протоколы составили на 41 человека, общая сумма штрафов составляет 1 303 400 рублей.