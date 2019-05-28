Правительство утвердило новый состав ВАК. В него не попал сооснователь «Диссернета» Михаил Гельфанд

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Председателем ВАК вновь стал ректор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов. Новый состав обновился на 68%, в него вошли 94 новых члена.

Сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин заявил в беседе с «Новой», что новый состав ВАК нелегитимен, поскольку Филлипов и часть других членов комиссии вошли в него уже третий раз подряд. Положение ВАК запрещает членам комиссии исполнять свои функции более двух сроков подряд.

«Все решения, которые будут приняты под председательством Филиппова или с решающим вкладом голосов нелегитимных членов ВАК, будут ничтожны», — подчеркнул Заякин. Он также добавил, что эти решения будут оспорены в Верховном суде, как и сам акт о назначении новой комисии.

В новый состав не включили сооснователя «Диссернета» Михаила Гельфанда, который ранее выдвигал свою кандидатуру. Он считает, что против мог выступить именно председатель комиссии. «Мне кажется, что Владимир Михайлович Филиппов повел себя глупо и недостойно. Я знаю, что он настаивал, на том, чтобы меня исключить. По-моему, это смешно», — отметил Гельфанд в беседе с РБК.

Он также сказал «Медузе», что из нового состава ВАК исключили члена предыдущей комиссии экономиста Александра Муравьева, который в 2017 году голосовал за лишение ученой степени министра культуры Владимира Мединского.

ВАК обеспечивает государственную научную аттестацию. Составы комиссии и президиума утверждаются правительством России на три года. Согласно положению, каждый раз состав комиссии должен обновляться не менее чем на 50%. Член комиссии не может исполнять свои функции более двух сроков подряд.