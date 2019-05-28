В Татарстане недалеко от поселка нашли свалку с выброшенными медицинскими карточками

Недалеко от поселка Нижняя Мактама в Татарстане нашли свалку площадью 24 кв. м из строительных материалов и медицинских карточек пациентов, сообщает Министерство экологии и природы региона.

По информации ведомства, отходы были выброшены из лечебно-профилактического учреждения в результате капитального ремонта корпусов.

По факту произошедшего начато административное расследование по ст. 8.2 КоАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами).

В марте этого года полиция в Югре проводила проверку из-за выброшенных протоколов и постановлений правоохранительных органов на обочину автомобильной дороги. В полиции утверждали, что документы не были утилизированы, как положено.

Похожий инцидент произошел в Волгограде в ноябре прошлого года. Полиция начала проверку по факту выброшенных материалов уголовных дел. Свалка, на которой были найдены документы, была расположена в 30 метрах от отдела полиции в Краснооктябрьском районе.