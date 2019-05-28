Суд приостановил рассмотрение второго коллективного иска родителей отравившихся детей к компании Пригожина

Мещанский районный суд Москвы приостановил рассмотрение второго коллективного иска родителей, чьи дети отравились в детских садах из-за некачественного питания. Об этом в фейсбуке сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

По ее словам, ответчики — «Комбинат питания “Конкорд”» бизнесмена Евгения Пригожина и компания «Вито-1» — выступили за приостановление, поскольку уголовное дело об отравлении детей еще не завершено. Департамент здравоохранения Москвы это ходатайство поддержал.

Истцы настаивали, что не нужно ждать завершения дела, поскольку установить причинно-следственную связь между заболеванием детсадовцев и действиями ответчиков можно на основании доказательств из гражданского дела.

«По сути, чиновники, которые получают зарплаты из наших налогов, которые должны защищать и беречь наших детей, поддержали отравителей», — заявила Соболь.

Ранее в апреле по той же причине суд приостановил рассмотрение первого коллективного иска родителей отравившихся детей.

В декабре прошлого года родители детсадовцев из Москвы рассказали в соцсетях о заражении детей кишечной инфекцией. Роспотребнадзор признал отравление 127 человек. Поставкой питания занимались связанные с Пригожиным компании «Вито-1» и «Конкорд».

По версии ведомства, причиной заражения стал творог с предприятия в Липецкой области. Следственный комитет возбудил против «Конкорда» уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК. СМИ также сообщали о втором деле об отравлении в садах, которым поставляла питание «Вито-1».