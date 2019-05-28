Напавший на журналиста чиновник из Хакасии подал встречное заявление об оскорблении представителя власти

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, подал встречное заявление в полицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета республики Юлию Арбузову.

Чиновник попросил возбудить против журналиста уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).

В разговоре с телеканалом «360» Зайцев добавил, что политсовет членов «Единой России» выступил в его поддержку. Однопартийцы намерены обратиться в президиум Генсовета ЕР с просьбой пересмотреть решение о его исключении из партии.

22 мая съемочная группа «России 24» приехала в кабинет к Зайцеву, чтобы задать вопрос о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Чиновник стал выгонять журналистов, после чего толкнул и повалил Литомина на пол.

Следственный комитет Хакасии возбудил против Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК). Генсовет «Единой России» исключил чиновника из партии. Зайцев, в свою очередь, обвинил корреспондента в провокации.