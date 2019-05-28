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Напавший на журналиста чиновник из Хакасии подал встречное заявление об оскорблении представителя власти

Общество

 

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, напавший на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, подал встречное заявление в полицию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета республики Юлию Арбузову.

Чиновник попросил возбудить против журналиста уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).

В разговоре с телеканалом «360» Зайцев добавил, что политсовет членов «Единой России» выступил в его поддержку. Однопартийцы намерены обратиться в президиум Генсовета ЕР с просьбой пересмотреть решение о его исключении из партии.

22 мая съемочная группа «России 24» приехала в кабинет к Зайцеву, чтобы задать вопрос о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Чиновник стал выгонять журналистов, после чего толкнул и повалил Литомина на пол.

Следственный комитет Хакасии возбудил против Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК). Генсовет «Единой России» исключил чиновника из партии. Зайцев, в свою очередь, обвинил корреспондента в провокации.

Теги:
оскорбление представителя власти, хакасия, журналисты, ek
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