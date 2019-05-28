Суд арестовал активиста, выступавшего против точечной застройки сквера в районе Москвы

Никулинский районный суд в Москве арестовал на 12 суток активиста московского района Кунцево Ивана Рожкова. Об этом «‎Новой»‎ сообщил депутат Красносельского района, адвокат Михаил Бирюков.

Рожков проходил по статье «‎повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия»‎ (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Накануне активист выступил с местными жителями против точечной застройки в сквере на улице Большая Очаковская.

За несколько часов до заседания Рожкова состоялся суд над Надеждой Чижовой, второй задержанной местной жительницей, также выступавшей против точечной застройки в сквере.

Ее дело (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП — «‎участие в несогласованном мероприятии, повлекшем помехи движению транспорта»‎) было прекращено в связи с «‎недоказанностью»‎.

В суде женщине стало плохо, ей вызвали скорую помощь — при задержании она получила травму головы. «‎Людей собралось очень много, зал на 20 посадочных мест был полный, еще люди стояли снаружи, приехали активисты из Кунцева, муниципальные депутаты из разных районов Москвы»‎, — рассказал Бирюков.

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27 мая полиция задержала десять человек на месте строительства дома по адресу улица Большая Очаковская, дом 35, который, как утверждают участники протеста, строится под видом программы реновации. Когда во двор вошла строительная техника, люди попытались остановить начало стройки, но встретили жесткое сопротивление со стороны правоохранительных органов.

Среди задержанных была, в частности, 70-летняя женщина. Она была госпитализирована с подозрением на инсульт после толчка в спину во время задержания. К вечеру всех активистов, за исключением Чижовой и Рожкова, отпустили. Их оставили в отделе полиции на ночь до суда.

Позднее в сети появились видеозаписи, на которых сотрудники полиции при помощи силовых приемов жестко задерживают протестующих, некоторых при задержании волокли по земле. По словам жителей, на месте строительства уже демонтировали две голубятни и вырубили несколько деревьев.

В ноябре прошлого года в Кунцеве уже проходили протесты местных жителей — 12 человек были задержаны во время акции против сноса 37 пятиэтажек и строительства новостройки Группы компаний «ПИК» во дворе жилого дома на улице Ивана Франко.