Экс-главу Росграницы Безделова арестовали по новому уголовному делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал до 28 июля бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова в рамках нового уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК.

По версии следствия, Безделов похитил 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге. Экс-чиновник свою вину отрицает и утверждает, что они были построены в полном объеме.

Дмитрий Безделов был осужден на 9 лет колонии общего режима по делу о мошенничестве в декабре 2017 года. Его признали виновным в хищении более 490 млн рублей, выделенных на обустройство пунктов пропуска через российскую границу.

Как считает обвинение, для этого Безделов создал преступную группу, в которую входили его заместитель, а также ряд руководящих сотрудников Росграницы и генеральные директора подконтрольных коммерческих организаций.