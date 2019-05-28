Родственники погибших в Сирии военных через суд добились выплаты премии за посмертные госнаграды

Читинский гарнизонный военный суд обязал военных финансистов выплатить наградные родственникам трех погибших в Сирии и возместить судебные издержки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документы.

Суд учел, что на момент гибели Сергей Елин, Игорь Михайлов и Дмитрий Вершинин были действующими военнослужащими, а значит имели право на указанные выплаты, поскольку совершили подвиг и получили за это посмертные награды.

Отказы родственникам в выплате премий за госнаграды мотивировались тем, что их могут получить только живые солдаты и офицеры. Военный суд посчитал эти доводы дискриминирующими и удовлетворил требования истцов.

Как пишет газета, российские военные погибли в мае прошлого года во время ночного нападения боевиков на сирийскую артиллерийскую батарею в провинции Дейр-эз-Зор. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Елина орденом Кутузова (для него премия составила 158 тысяч рублей), Михайлова и Вершинина — орденами Мужества.