Российский банкир подал в суд на «Коммерсант» из-за статьи об уголовном деле о хищениях в банке «Таурус»

Банкир Владимир Кваснюк подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Коммерсант» из-за статьи об уголовном деле о мошенничестве в банке «Таурус», сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Истец потребовал признать информацию, размещенную в статье, порочащей и не соответствующей действительности. Кваснюк не стал требовать компенсации, но попросил удалить материал.

В «Коммерсанте» отметили, что пока не получали иск банкира. Его рассмотрение назначено на 25 июня.

Претензии Кваснюка вызвала январская публикация, в которой шла речь о том, что материалы уголовного дела о хищении около 235 млн рублей в банке «Таурус» под видом покупки земельных участков в Калужской области были направлены в суд на рассмотрение по существу.

Авторы материала назвали Кваснюка одним из акционеров Промсбербанка, через который фигуранты уголовного дела, по одной из версий, хотели вывести деньги.

По словам адвокатов, на которые ссылается газета, Кваснюк и еще два сотрудника Промсбербанка давали указания на выдачу технических кредитов. По делу они проходят как свидетели. Издание добавило, что сделка не состоялась, после чего вопрос с земельными участками решили через «Таурус».