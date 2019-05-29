Гендиректора крупнейшего российского уранодобытчика задержали по делу о взятке

В Забайкальском крае по делу о взятке задержали гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ППГХО, входит в «Росатом»), сообщили в полиции. Руководителем этого крупнейшего в России уранодобывающего предприятия значится Александр Глотов.

Вместе с ним задержали предполагаемого взяткодателя — депутата совета забайкальского города Краснокаменск Орхана Пашаева, добавляет ТАСС. По версии следствия, Глотов требовал у него ежемесячные взятки в размере 500 тыс. рублей за победу на тендере на поставку продкутов с его фирмой «Аргуньсервистранс».

В итоге, по оценке следователей, начиная с 2018 года депутат передал ему лично или через помощника около 8 млн рублей. Его компания при этом, как отмечает ТАСС, получила на закупках для ППГХО 258 млн рублей.

В кабинетах и по местам жительства у обоих прошли обыски, у одного из них обнаружили наличными 11 млн рублей, иностранную валюту, а также документы и записи, якобы подтверждающие их преступления. Их задержали на 48 часов, следствие намерено добиваться их ареста.

ППГХО, крупнешее уранодобывающее предприятие в России, входит в холдинг «Атомредметзолото», горнорудовой дивизион госкорпорации «Росатом». В марте прошлого года оно начало строить новый урановый рудник для освоения Аргунского и Жерлового месторождений.