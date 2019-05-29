Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского издания удалить с YouTube трансляции протестов из-за комментариев

Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского издания E1.ru удалить с их YouTube-канала трансляции акций против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра Драмы из-за комментариев пользователей. Об этом сообщили сами журналисты.

Прокуратура нашла в комментариях под эфирами от 14 и 15 мая призывы к экстремизму и массовым беспорядках, отмечается в уведомлении. Журналисты решили оставить трансляции, удалив только спорные записи под видео.

Накануне о схожем требовании Роскомнадзора рассказал саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко — Генпрокуратура также обнаружила под видео на его канале «Дневник депутата» призывы к экстремизму. Региональный парламентарий выполнил требование РКН и удалил ролик.

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Напомним, акции против строительства храма начались 13 мая у екатеринбургского театра Драмы. Во время них происходили столкновения протестующих и силовиков, более сотни из них оказались задержаны, а несколько десятков человек арестовали.

Региональные власти согласились приостановить строительство храма и искать новые площадки после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей. Согласно опросу ВЦИОМ, против строительства в сквере выступают 74% горожан.