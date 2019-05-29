Huawei обжаловала в суде США закон, по которому ее включили в черный список

Китайская компания Huawei в американском суде потребовала признать нарушающим Конституцию закон, в рамках которого США ввели санкции в отношении нее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

По мнению юристов компании, некорректным является раздел 889 закона об ассигнованиях на национальную оборону в 2019 году (NDAA-2019), который позволяет накладывать ограничения на компании без объяснений.

Если суд посчитает положение неконституционным, у Huawei будут основания для того, чтобы добиться исключения из черного списка Министерства торговли, отмечает CNBC. На рассмотрении в суде уже находится другая жалоба компании: в марте она требовала признать неконституционным запрет, также в рамках NDAA, на продажу оборудования правительственным ведомствам.

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Напомним, в середине мая, после введения президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры, министерство торговли внесло Huawei в черный список компаний, которые могут угрожать национальной безопасности или внешней политике страны. Это позволяет министерству блокировать ее транзакции с американскими компаниями.

После этого от сотрудничества с Huawei отказались Google, производители чипов Intel, Qualcomm и Broadcom, а также другие компании. Однако спустя неделю, 21 мая, министерство торговли выдало Huawei 90-дневную лицензию, позволяющую ей частично возобновить деятельность в стране. Компания сможет до 19 августа поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение своих устройств.