Глава Хабаровского края назвал причиной катастрофы SSJ-100 «человеческий фактор»

Росавиация назвала «человеческий фактор» приоритетной версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево, заявил глава Хабаровского края Сергей Фургал в эфире местного канала «Губерния».

«До последней минуты двигатели работали нормально. Официальное заключение комиссии – самолет технически был полностью исправен. Это 100% человеческий фактор», – сказал Фургал. Техническое заключение поступило в правительство из управления безопасности полетов Росавиации, уточнила «Ъ» его пресс-секретарь.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о возможном закрытии производства модели на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. «Не может быть никакой речи о сворачивании этого проекта [SSJ-100]. Наоборот, будем его расширять. Произошла определенная модернизация. Самолет, как мне говорили, немного уменьшат в длину и за счет этого улучшат характеристики», – добавил глава края.

Напомним, в выполнявший 5 мая рейс Москва — Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» попала молния, после чего он вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. СМИ сообщали, что в качестве основной версии случившегося рассматривают ошибку пилотов. При этом авиакомпании в конце мая просили у Минтраспорта провести оперативную проверку модели SSJ 100.