ФОМ: самый низкий рейтинг Путина оказался в Магаданской области

Закрытый опрос фонда «Общественное мнение» показал, что самый низкий электоральный рейтинг президента России Владимира Путина — в Магаданской области. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказалось исследование ФОМа.

Согласно результатам опроса, за Путина в Магаданской области готовы были бы проголосовать 36% респондентов, а в среднем по России — 48%. Эксперты спросили участников исследования, за какого политика они бы отдали голос на президентских выборах, если бы они состоялись в следующее воскресенье.

По мнению политолога-регионалиста Ростислава Туровского, низкий рейтинг Путина в Магаданской области выглядит парадоксально, так как там активно реализуют горнодобывающие проекты. К тому же на прошлых президентских выборах Путин получил в регионе 72,3%. Причина таких результатов может быть в том, что население области стало сильнее ощущать падение доходов при развитии экономики, предполагает Туровский.

Регионом с самым низким рейтингом партии «Единая Россия» стал Хабаровский край — только 21% опрошенных отдали бы за нее свои голоса. Средний электоральный рейтинг партии по стране составил 34%. ФОМ проводил опрос для администрации президента в российских регионах с середины марта по начало апреля.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума со времени его вступления на должность президента. Тогда о доверии главе страны заявили 31,7% россиян. Руководитель ВЦИОМа Валерий Федоров в эфире телеканала «Дождь» объяснил, что причина такого показателя в непонимании того, когда жизнь станет лучше. По его словам, россияне разочарованы среди прочего тем, что не растут доходы.