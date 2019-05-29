В Москве арестовали сестру молдавского бизнесмена Платона по делу о выводе из России миллиарда долларов

Тверской районный суд Москвы 25 мая арестовал сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона Елену по делу о выводе из России 37 млрд рублей в 2013-2014 годах (на тот момент – около 1 млрд долларов). Об этом сообщил «Коммерсант».

Ее обвиняют в участии в преступном сообществе Платона и лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка. Платон была главой казначейства банка Moldindconbank, через который, по версии следствия, по подложным решениям судов Молдавии списывались средства, переведенные под предлогом продажи валюты.

Платон стала вторым фигурантом этого дела под арестом: в феврале суд также арестовал Александра Коркина — акционера Victoriabank, владельцем которого считается Плахотнюк. Генпрокуратура, как отметил «Ъ», добивалась выдачи Платона, однако власти Молдавии ей в этом отказали.

Напомним, бывшего молдавского депутата и бизнесмена Вячеслава Платона в 2017 года приговорили 18 годам тюрьмы по делу об отмывании более 20 млрд долларов из России. Плахотнюка в конце того же года заочно арестовал суд в Москве по делу о покушении на убийство.

Как писала«Новая», Платон был причастен к «Ландромату» — крупнейшей операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.