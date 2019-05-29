Бельгия выдала России сторонника ИГ, воевавшего в Сирии

Федеральная служба безопасности отчиталась о том, что Бельгия выдала России сторонника запрещенной террористической организации «Исламское государство», который был в международном розыске по подозрению в участии в войне в Сирии на стороне боевиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии ФСБ, в 2014 году Иммампаша Ахмадов через Турцию приехал в Сирию, вступил в состав ИГ и начал участвовать в боевых действиях против правительственных сил. Впоследствии россиянин уехал в Европу.

В июне прошлого года Ахмадова задержали в Брюсселе по российской ориентировке и поместили под арест. Позже власти Бельгии получили от России уточняющие обстоятельства дела документы и согласились выдать мужчину. После экстрадиции Ахмадова поместили в СИЗО.

В сентябре ФСБ также сообщала об экстрадиции из Бельгии предполагаемого сторонника ИГ Али Гехаева. Сотрудники спецслужбы считают, что он финансировал организацию с 2015 года, находясь на территории Евросоюза.