Глава Россельхознадзора поддержал запрет на ввоз мясных и молочных продуктов для личных нужд

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал предложение о частичном запрете на ввоз из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования, при этом призвал в запретах «не доходить до абсурда»

«Нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, – не вводить», – заявил он после заседания российско-аргентинской межправкомиссии (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что подобные запреты действуют «во всех цивилизованных странах», и призвал «не политизировать» инициативу.

«Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье»,

– сказал глава Россельхознадзора.

Запретить россиянам провозить из-за рубежа мясной и молочной продукции в марте предложила Национальная мясная ассоциация. Для этого предлагалось усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз. По ее мнению, при ввозе этой продукции растут риски занести возбудителей опасных болезней, в частности, африканскую чуму свиней. В мае правительство опубликовало проект документа.

Президент агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник, входящего в ассоциацию, также поддерживал идею и осуждал людей, выступающих против нее. «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы», – говорил он в интервью Forbes.