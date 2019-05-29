Силуанов заявил, что государство не должно платить за «косяки» «Транснефти»

«Транснефть» должна самостоятельно нести финансовую ответственность за последствия загрязнения нефтепровода «Дружба». Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Журналисты спросили его, может ли быть снижен размер дивиденд для «Транснефти» из-за необходимости выплаты компенсаций. «Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? <…> Неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», — отметил Силуанов.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее говорил, что правительство учтет компенсации за последствия загрязнения нефтепровода при утверждении дивидендов «Транснефти». Он пообещал, что компенсации от трубопроводной компании смогут получить все участники инцидента, если докажут, что понесли реальные убытки.

27 мая министр энергетики Александр Новак сообщил, что дивиденды «Транснефти» за прошлый год могут снизить как минимум до половины от чистой прибыли, уточняет ТАСС.

В середине апреля белорусская компания «Белнефтехим» рассказала о поставках из России некачественной нефти с высоким содержанием хлорорганики. Позже нарушения обнаружили в других странах. «Транснефть» заявила, что загрязнение сырья произошло из-за мошенничества с поставками нефти сотрудниками частную компанию «СамараТрансНефть-терминал». Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил убытки страны от загрязненной российской нефти в сотни миллионов долларов. Транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» приостановили 23 апреля, а 2 мая Беларусь сообщила о поступлении качественной нефти из России.