В Екатеринбурге суд вынес первый штраф участнику акции против строительства храма

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал участника акции против строительства собора Святой Екатерины на месте городского сквера. Об этом сообщает Интерфакс.

Станислава Мельниченко признали виновным в нарушении правил проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовали на 12 тысяч рублей. По словам правозащитницы Ольги Иванцовой, Мельниченко стал первым участником акций, проходящим по этой статье.

В разговоре с «ОВД-Инфо» он заявлял, что в акции не участвовал, а просто находился рядом. Мельниченко рассказал, что 18 мая в сотрудница полиции пыталась заставить его согласиться с протоколом, в котором он указан как участник акции. Силовики также требовали от него признаний в том, что во время митинга он ругался матом. Он считает, что на него хотели выписать протокол по более тяжкой статье.

13 мая у екатеринбургского театра Драмы начались акции против строительства храма на месте сквера. Митинги сопровождались столкновениями участников и силовиков, задержаниями. Силовики арестовали около 30 человек.

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос среди местных жителей. Согласно исследованию ВЦИОМ, 74% горожан выступают против строительства собора в сквере. Власти Екатеринбурга приостановили работы и пообещали искать новые площадки. Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что сквер исключат из перечня мест для строительства храма. Однако мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отказался вычеркнуть локацию из этого списка.