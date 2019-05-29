Режиссер Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной

Режиссер Константин Богомолов стал новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента культуры Александра Кибовского.

Решение было принято после того, как возглавлявший театр с 2007 года Сергей Голомазов стал также худруком Рижского русского театра. «Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе», — отметил Кибовский.

Константин Богомолов — российский театральный режиссер, поэт, многократный номинант на премию «Золотая маска». До 2013 года он был помощником худрука МХТ имени Чехова, где поставил спектакли «Событие» по Владимиру Набокову, «Карамазовы» по Федору Достоевскому и другие.

Богомолов сотрудничал с театрами «Табакерка», «Ленком» и Московским драматическом театром имени Гоголя. Среди его киноработ — фильмы «Настя», «Год, когда я родился» и первый сезон телесериала «Содержанки».