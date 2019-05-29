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Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Эту должность учредили специально для него

Политика

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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом в твиттере сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Сегодня в ходе заседания ВЕЭС в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — рассказал он.

Сделать Назарбаева главой совета предложил президент России Владимир Путин, учитывая его «исторический вклад в становление ЕАЭС», отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Должность председателя ВЕЭС до этого не существовало, ее учредили специально для Назарбаева, сообщал ранее «Коммерсант». Именно ему принадлежала идея создания ЕАЭС, которую он впервые озвучил, выступая в МГУ в 1994 году. 

Назарбаев почти 29 лет был единственным президентом Казахстана с 1991 года. Он побеждал на президентских выборах шесть раз. 19 марта 2019 года он ушел в отставку, оставив за собой должность председателя Совета безопасности.

Теги:
казахстан, евразийский союз, назарбаев, ek
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