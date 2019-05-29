Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета. Эту должность учредили специально для него

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Об этом в твиттере сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

«Сегодня в ходе заседания ВЕЭС в узком составе было принято решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — рассказал он.

Сделать Назарбаева главой совета предложил президент России Владимир Путин, учитывая его «исторический вклад в становление ЕАЭС», отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Теперь официально: Между заседаниями совета ЕАЭС в узком и расширенном составе Назарбаеву успели поменять табличку pic.twitter.com/MEsoxmjFdd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 29, 2019

Должность председателя ВЕЭС до этого не существовало, ее учредили специально для Назарбаева, сообщал ранее «Коммерсант». Именно ему принадлежала идея создания ЕАЭС, которую он впервые озвучил, выступая в МГУ в 1994 году.

Назарбаев почти 29 лет был единственным президентом Казахстана с 1991 года. Он побеждал на президентских выборах шесть раз. 19 марта 2019 года он ушел в отставку, оставив за собой должность председателя Совета безопасности.