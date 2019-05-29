Красноярский депутат, предложивший запретить компьютерную игру Minecraft, перепутал ее с Warcraft

Красноярский депутат Валерий Рейнгардт, предложивший запретить компьютерную игру Minecraft, перепутал ее с Warcraft. Об этом сообщил пресс-секретарь местного заксобрания Владимир Корецкий, пишет «Тайга.инфо».

В Minecraft, инди-игре в жанре песочницы, игроки изменяют трехмерный мир, состоящий из кубов, и создают сложные сооружения. Warcraft — это игра в жанре стратегии в реальном времени, в которой игрок должен строить города и войска, чтобы одолеть врага.

Рейнгардт ранее заявил, что Minecraft пропагандирует насилие и делает детей гиперактивными: «Вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. Что пропагандируется в игре Minecraft? Насилие. Почему и возникает гиперактивность».

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После этого школьники создали петицию во «ВКонтакте» с требованием уволить депутата (на момент публикации новости она собрала почти 22 тысяч подписей): «Где он увидел насилие Minecraft? Непонятно. Понятно лишь одно: этот человек уже сам не знает, что говорит».

Помощница депутата Татьяна Ромашевская отметила, что предложение Рейнгардта нашло большую поддержку среди родителей, чьи дети увлекаются компьютерными играми. При этом она не смогла пояснить, имел ли депутат в виду Minecraft или Warcraft.