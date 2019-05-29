«Проект» рассказал о духовнике патриарха Кирилла, за советом к которому обращался Путин и российские чиновники

Российские губернаторы, чиновники, бизнесмены и президент России Владимир Путин исповедуются и обращаются за советами к личному духовнику патриарха Кирилла — схиархимандриту (высший сан монаха) Илию, который, как уверяют источники издания «Проект», считается «самым главным и модным старцем» среди чиновников.

Илий (в миру Алексей Ноздрин) окончил Ленинградскую духовную академию, он постригал в монахи будущего митрополита Кирилла. В 70-х годах монах был духовником Пантелеимонова монастыря на Афоне и, как пишет издание, долгое время занимался экзорцизмом, но перестал практиковать изгнание демонов из-за возраста. По информации «Проекта», сейчас он живет в резиденции патриарха Кирилла в подмосковном Переделкине.

Со ссылкой на чиновников издание пишет, что Илий стал для Кремля «незаменимым помощником на выборах». Схиархимандрита якобы просили публично поддерживать действующие российские власти. Однако Патриархия и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергли эту информацию, заявив, что Кремль ничего подобного не просил. «Проект» пишет, что перед президентскими выборами 2018 года Илий во время службы в соборе Краснодара советовал верующим голосовать за Путина.

Издание отмечает, что с Илией общается жена премьер-министра Дмитрия Медведева Светлана, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, глава РЖД Владимир Якунин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также силовики и многие другие высокопоставленные лица. К нему обращаются за жизненными советами, предсказаниями будущего, исцелением болезней.

По словам источников «Проекта», в очереди на встречу со старцем находятся губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, замполпреда президента в Центральном федеральном округе Вадим Потомский и несколько глав регионов.

Песков подтвердил изданию, что Путин несколько раз встречался со старцем, в том числе в день своей инаугурации в 2018 году. По словам некоторых чиновников, через старца можно за два дня донести информацию до президента. Духовником Путина часто называют архимандрита Тихона Шевкунова, однако собеседники «Проекта» это не подтвердили и уточнили, что они просто общаются.

СМИ неоднократно писали о том, что российские чиновники, политики и бизнесмены часто посещают Афон. Путин ездил туда дважды — в 2005 и 2016 году. «Путин знает, что большой процент россиян — православные, и поэтому имеет смысл использовать Церковь и гору Афон, или Святую гору, как ее еще называют, в качестве пропагандистского инструмента», — писал The Spectator. Путин также приезжает в Иверский монастырь на Валдае, которому он подарил копию иконы Богоматери XIX века. Президент принимает участие в службах, литургиях и исповедуется.