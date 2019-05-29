Бориса Джонсона вызвали в суд из-за лозунгов перед Brexit. Его обвиняли в подрыве веры в официальную статистику

Бывший глава Министерства иностранных дел Великобритании и главный претендент на пост лидера Консерватиной партии Борис Джонсон вызван в суд из-за высказываний в преддверии Brexit в 2016 году.

Как сообщает «Би-би-си», иск к политику подал 29-летний бизнесмен Маркус Болл, собравший 200 тысяч фунтов на судебный процесс в виде пожертвований.

Болл обвинил Джонсона в должностном преступлении, за которое по британским законам может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Истец заявил, что политик манипулировал фактами и обманывал общественность, когда утверждал, что после выхода Великобритании из Европейского союза страна получит доступ к 350 млн фунтов в неделю, которые раньше уходили в ЕС.

Британские власти еще в мае 2016 года опровергали заявление Джонсона, отмечая, что эта цифра «подрывает веру в официальную статистику». По официальным данным, в 2016 году отчисления Великобритании в бюджет ЕС были в 3,5 раза меньше.

Юристы Джонсона назвали иск Болла «политическим трюком» и отвергли обвинения в злоупотреблении политическими высказываниями и недостойном поведении.