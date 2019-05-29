Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в досрочных выборах в Раду

Партия «Рух новых сил» бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приняла решение участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом объявил один из ее лидеров Давид Сакварелидзе.

«Участие в выборах сегодня — это не то что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов», —объяснил Сакварелидзе, добавив, что для участия в избирательной кампании Саакашвили необходимо прибыть на Украину.

Сам политик ранее в среду заявил, что уже получил все необходимые документы и сейчас ждет вылета в Киев в аэропорту Варшавы. В разговоре с журналистами политик рассказал, что осторожно относится к предложениям занять тот или иной официальный пост на Украине.

«Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине. Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому- то полезны, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал», — подчеркнул он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил прежний глава государства Петр Порошенко. В 2017 году политика обвинили в сотрудничестве с преступными группами, а также в том, что якобы он получал из России деньги на финансирование протестных акций с целью свержения власти на Украине. В 2018 году власти выдворили Саакашвили из Украины в Польшу и запретили ему въезд на территорию страны до 2021 года.