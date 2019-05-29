Юрист Эгилс Левитс избран новым президентом Латвии

Сейм Латвии избрал юриста Эгилса Левитса новым президентом страны. За него проголосовал 61 депутат, сообщает местное издание Delfi. Его соперники, Юрис Янсонс и Дидзис Шмитс, получили восемь и 24 голоса соответственно.

Ранее в интервью Левитс говорил, что хотел бы придерживаться таких принципов, как солидарность, принадлежность к латышской нации и современное государство, если его изберут главой Латвии.

Эгилс Левитс занимается политикой с 1980 года. В 90-х он был министром юстиции Латвии, затем работал представителем в Европейском суде по правам человека.

С 2004 года он занимает должность судьи Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году.

Ранее должность президента Латвии занимал Раймондс Вейонис. До этого он был министром обороны, а также депутатом Сейма 9-го и 10-го созывов.