На московского журналиста составили протокол за видеосъемку акции «бессрочного протеста»

На московского журналиста Дениса Стяжкина составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за видеосъемку акции участников «бессрочного протеста».

«Завели дело за то, что я якобы участвовал в акции протеста, хотя все знают, что я хожу на все мероприятия исключительно как журналист, делаю репортажи», — рассказал он на своем YouTube-канале.

В материалах дела, по словам Стяжкина, указано, что он «снимал акцию протеста, тем самым участвовал в ней». Согласно документам, журналиста опознал сотрудник Центра по противодействию экстремизму в ходе мониторинга в интернете.

В законе «О собраниях» говорится, что журналист, присутствующий на публичном мероприятии, должен иметь «ясно видимый отличительный знак» представителя СМИ. По словам Стяжкина, у него было при себе удостоверение прессы, однако оно находилось не на одежде.

По словам правозащитницы Ирины Яценко, за ту же акцию составили протокол на Даниила Латышева (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), однако суд вернул дело в полицию.

Речь идет о шествии участников «бессрочного протеста», которое состоялось на Тверской улице 30 января. Участники акции прошли с баннером «Свободу мирных собраний», выкрикивая лозунги. Мероприятие закончилось напротив мэрии Москвы. Задержаний в ходе него не было.