В Росгвардии назвали «адекватными ситуации» избиения посетителей на хип-хоп фестивале в Лужниках

В Росгвардии назвали «адекватными ситуации» избиения участников фестиваля Hip-Hop Mayday сотрудниками ведомства. Слова официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина приводит агентство «Москва».

«На нарушение любого вида законов — уголовных, административных — мы будем реагировать, применяя необходимые средства. Для их пресечения и для задержания тех лиц, которые нарушают закон.

Что касается тактики действия на данном фестивале, поверьте, реакция идет адекватно ситуации», — заявил Грибакин.

Фестиваль Hip-Hop Mayday прошел 1 мая в Москве на стадионе «Лужники». Между участниками и силовиками произошли столкновения после того, как людей перестали пускать к сцене из-за большого количества посетителей.

По данным телеграм-канала Baza, пострадали более 30 участников мероприятия, 18 из них госпитализировали. Ранеными были в основном подростки от 13 до 16 лет.

Один из посетителей фестиваля, студент Максим Сидренко, подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против полицейского, которые избил его дубинкой. Врачи зафиксировали у студента открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану на затылке.