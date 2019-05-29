Политтехнолога Петра Милосердова приговорили к 2,5 годам колонии по делу об экстремистском сообществе

Нагатинский районный суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к 2,5 годам колонии общего режима по делу о создании экстремистского сообщества, сообщает агентство «Москва».

Его признали виновным в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и подделке паспорта (ч. 3 ст. 327 УК). За второе преступление суд назначил Милосердову 320 часов обязательных работ.

Ранее гособвинение запрашивало для политтехнолога три года колонии общего режима, ограничение свободы сроком на два года и обязательные работы.

Защита просила прекратить дело по статье о подолжных документах за истечением срока давности (ч. 5 ст. 33 УК). Суд удовлетворил просьбу адвокатов, добавляет «МБХ медиа».

По версии следствия, Милосердов вместе с националистом Александром Поткиным (Беловым) создал экстремистское сообщество, направленное на свержение власти в Казахстане.

По двум эпизодам обвинение сводится к тому, что Милосердов якобы принял участие в разработке и составлении текстов «Проект “Злой Казах”» и «Ориентировочный план мероприятий по подготовке акций 16 декабря», разжигающих социальную и национальную ненависть.

Следователи утверждали, что в рамках этого проекта Милосердов и Поткин проводили в Киргизии тренинги для казахской молодежи и учили проведению митингов и противодействию полиции.

Сам политтехнолог заявлял, что по просьбе Поткина он провел только социологическое исследование и не причастен к созданию экстремистского сообщества. Правозащитный центр «Мемориал» признал Милосердова политзаключенным.