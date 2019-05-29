Фонд связанного с Пригожиным политтехнолога перечислил 5 млн рублей осужденной в США Марии Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн рублей осужденной в США россиянке Марии Бутиной. Об этом сообщается на сайте организации.

В фонде уточняют, что финансовая поддержка позволит начать процедуру апелляции и улучшит условия содержания Бутиной в тюрьме. Это был только первый транш, в ближайшее время на счет ее фонда собираются перевести больше средств, отмечает организация. Всего для помощи россиянке нужно собрать 43 млн рублей.

«Хочу обратиться к политикам, общественным деятелям, которые на всю страну давали обещания, что будут помогать нашей соотечественнице. Удалось ли вам собрать какую-то сумму? Если да, хотелось бы знать – какую?» — заявил президент фонда Александр Малькевич.

Деньги стали собирать после того, как 19 мая появилось видеообращение Бутиной, в котором попросила помочь ей покрыть долги за услуги адвокатов.

Фонд защиты национальных ценностей — некоммерческая организация, деятельность которой, как указано на сайте, направлена на защиту национальных интересов России, свободы слова и представителей СМИ по всему миру.

Одного из основателей фонда — Петра Бычкова — журналисты издания «Проект» называли политтехнологом связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным «бэк-офиса», который работает над его африканскими проектами. Сами основатели говорили, что Фонд национальных ценностей помогает пострадавшим от действий США африканцам.

Александр Малькевич, который является руководителем новостного агентства USA Really и возглавляет комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России, фигурирует в санкционном списке США из-за его связей с «фабрикой троллей».

Напомним, в апреле суд в Калифорнии приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии. По версии следствия, Бутина по заданию бывшего сенатора и зампреда российского Центробанка Александра Торшина налаживала отношения с американскими консерваторами. Она частично признала свою вину.

В министерстве иностранных дел России заявили, что россиянку осудили исключительно из-за ее гражданства.