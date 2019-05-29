Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на Украину, куда ему с 2018 года был запрещен въезд по решению властей.

Саакашвили приземлился в аэропорту Борисполь, куда прилетел из Варшавы. У выхода его встретили журналисты и десятки сторонников с флагами Украины и караваем.

Возвращение Саакашвили на Украину стало возможным после того, как президент Владимир Зеленский своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, которого его лишил прежний глава государства Петр Порошенко.

В 2017 году политика обвинили в сотрудничестве с преступными группами, а также в том, что якобы он получал из России деньги на финансирование протестных акций с целью свержения власти на Украине. В 2018 году власти выдворили Саакашвили из Украины в Польшу и запретили ему въезд на территорию страны до 2021 года.

Говоря о планах на будущее, Саакашвили заявил, что хочет помочь команде Зеленского, но пока осторожно относится к предложениям занять тот или иной официальный пост.

«Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому- то полезны, то я буду это делать. Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал», — подчеркнул он.

В то же время партия Саакашвили «Рух новых сил» уже заявила о планах участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.