Суд арестовал напавшего с топором на саратовскую школу подростка

Школьника из Вольска, пришедшего с топором в учебное учреждение и напавшего на ученицу, арестовали на два месяца, сообщает Следственный комитет по Саратовской области.

Подростку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

Инцидент произошел в средней школе № 4 Вольска (поселок Большевик). По предварительным данным, ученик 2004 года рождения бросил под дверь учебного класса, в котором находились люди, бутылку с зажигательной смесью. Выйдя в коридор, он бросил вторую.

После этого он встретил в коридоре 12-летнюю ученицу, которая шла в класс. Он ударил ее топором по голове и попытался скрыться. Подростка задержали, против него возбудили уголовное дело. Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение.