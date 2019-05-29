Расследовавший вмешательство в американские выборы спецпрокурор Мюллер подал в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который в течение последних двух лет занимался расследованием вмешательства России в президентские выборы, заявил, что уходит в отставку. Объявление об этом он сделал во время первого публичного выступления по итогам расследования, сообщает CNN.

Он объяснял, что закончил расследование и в связи с этим закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.

Mueller: "If we had confidence the President clearly did not commit a crime, we would have said so" https://t.co/IWlTO4mpXq pic.twitter.com/P77jdu0OHD — CNN Politics (@CNNPolitics) May 29, 2019

Мюллер не стал вдаваться в детали доклада, которые уже были обнародованы ранее, и кратко озвучил выводы, к которым он пришел в результате расследования: он подтвердил, что США нашли доказательства причастности российских спецслужб к взлому серверов и переписки членов Демократической партии.

«Россия пыталась вмешаться в наши выборы, и этот факт должен волновать каждого американца», — сказал он.

Вместе с тем он напомнил, что не смог найти прямых доказательств связи президента Дональда Трампа с российскими властями, но отметил, что нельзя говорить и об абсолютной невиновности Трампа. «Если бы мы были уверены в том, что президент не совершал преступление, мы бы так и сказали», — подчеркнул Мюллер.

От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что в случае дачи показаний в Конгрессе не представит парламентариям никакой новой информации.

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Напомним, 18 апреля министерство юстиции США опубликовало 400-страничный доклад по итогам расследования «российского дела», начатого в 2017 году. Комиссия расследовала связи между лицами из предвыборного штаба Трампа и его окружения с Кремлем. В итоге она не нашла сговора между президентом и российскими властями.

Генпрокурор США Уильям Барр заявлял, что в докладе Мюллера есть десять эпизодов, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию. Однако Барр и его заместитель Род Розенстайн отмечали, что доказательств для выдвижения обвинений против Трампа недостаточно.