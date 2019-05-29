Житель Ярославля признался, что оставил нецензурное граффити про Путина на здании местного МВД

Фигурант уголовного дела о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) признался в том, что оставил нецензурную надпись про президента России Владимира Путина на здании ярославского управления МВД, пишет «Яркуб».

«Решение [оставить надпись] было принято импульсивно, я прекрасно понимаю, что поступок глупый, и ничего не изменить», — рассказал подозреваемый (его имя не раскрывается).

Житель Ярославля добавил, что прошел судебно-психиатрическую экспертизу, обвинение ему пока не предъявлено. По его словам, оперативники перенесли проведение следственных действий, дата суда ему неизвестна.

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Оскорбительное граффити про Путина появилось 31 марта. Фотографию надписи выложил в фейсбуке ярославец Кирилл Попутников, за что его оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти» (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).

На судебном заседании по административному делу Попутникова стало известно о возбужденном уголовном деле о вандализме. В управлении МВД отказались сообщить детали производства, сославшись на интересы предварительного расследования.