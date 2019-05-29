«Попробовал представить, что они действительно два мирных российских гея»: Шендерович прочитает в Театре.doc пьесу «Увидеть Солсбери»

Писатель и сатирик Виктор Шендерович прочитает свою новую пьесу «Увидеть Солсбери» в московском Театре.doc. Мероприятие пройдет 2 июня в 20:00 в пространстве «DOC на острове». Собранные средства пойдут на поддержку театра.

Пьеса была написана после интервью двух предполагаемых сотрудников российских спецслужб Александра Петрова и Руслана Боширова главе RT Маргарите Симоньян. По их словам, они поехали в Великобританию, чтобы «оторваться» и посмотреть на местные достопричательности, в том числе на Солсберийский собор.

Британские власти считают Петрова и Боширова причастными к отравлению российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Свою причастность к спецслужбам они отрицали, заявляя, что работают предпринимателями «средней руки» в фитнес-индустрии.

«Я оттолкнулся от удивительного предположения, что эти люди, которых мы видели в эфире у Симоньян, говорили правду.

Я попробовал представить, что они действительно Петров и Боширов, два мирных российских гея, которые решили оторваться в Лондоне. Они любители готики, поклонники Великой хартии вольностей, которых оклеветали.

Документальные куски в тексте есть, из эфира у Симоньян. Они прекрасно вошли в мою фантасмагорию. На самом деле ничего фантасмагоричнее реальности не существует, и мне было довольно весело соперничать с жизнью в этой области», — рассказал «Новой» автор пьесы Виктор Шендерович.

Премьера пьесы состоялась в конце марта в Лондоне в The Playground Theatre, она существует в двух вариантах — на русском и английском языках. В России она не была поставлена: «По неизвестным мне причинам театры не заинтересовались этой пьесой», — отметил писатель. Публично ее зачитывали в России всего один раз.