Минюст временно приостановил деятельность Совета тейпов Ингушетии

Управление министерства юстиции по результатам внеплановой проверки приостановило на 3 месяца работу Совета тейпов Ингушетии, сообщил Интерфакс. Копию постановления опубликовала «ФортангаORG». Врио главы организации Мурад Даскиев заявил, что Совет продолжит работу.

Минюст также потребовал у организации «устранить нарушения» в опубликованном 8 мая обращении к депутатам республиканского парламента. В нем говорилось о том, что российские власти передачей нескольких районов Ингушетии Северной Осетии якобы готовят «основание для ликвидации» республики.

По оценке министерства, в нем содержались «признаки экстремистской деятельности, выраженной в публичных призывах» к преступлениям на почве ненависти. На врио главы организации Мурада Даскиева в мае уже составляли за это обращение протокол по статье о «фейк-ньюс».

Возглавлявший ранее Совет тейпов Малсаг Ужахов после мартовского митинга в столице республике в Магасе был оштрафован на 150 тыс. рублей, а в апреле его поместили под арест по уголовному делу о столкновениях на митинге. Его фигурантами являются уже 26 человек.