Напавшего на редакцию ставропольской газеты КПРФ поместили под стражу

Ленинский райсуд Ставрополя арестовал 72-летнего Константина Сиднева по делу о нападении на редакцию газеты местного отделения КПРФ, сообщает ТАСС.

Его защита настаивала на более мягкой мере пресечения из-за его возраста и психического расстройства – по данным СМИ, он с 2012 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сам Сиднев против ареста не возражал, отмечает агентство.

27 мая мужчина пришел в здание ставропольского отделения партии и во время личного приема у главного редактора газеты Николая Бондаренко напал на него с ножом за отказ опубликовать его статью об Иосифе Сталине. По словам дочери Бондаренко, нападавший порезал ему щеку, метившись в горло, а после ударил еще трех человек.