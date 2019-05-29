Глава американской военной разведки допустил проведение Россией ядерных испытаний

Глава разведуправления Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли допустил, что Россия могла втайне проводить испытания ядерного оружия малой мощности в нарушение моратория. Его выступление в Гудзоновском университете опубликовано на сайте заведения.

«Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой отдачи», — заявил Эшли (цитата по Business Insider). Испытания предположительно произошли на архипелаге Новая Земля, оценить взрывную мощь оружия он и другие чиновники в разговоре с Wall Street Journal отказались.

Другие разведывательные ведомства пришли к тем же выводам, отметил глава военной разведки. Он также добавил, что еще одна страна, подписавшая договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, Китай, «непоследовательна» в его исполнении. Сами США, как и Китай, подписали, но не ратифицировали документ. Как пишет WSJ, США впервые открыто заподозрили Россию в нарушении соглашения.

В России нарушения отрицают. «Россия не нарушала никакого моратория, ничего не испытывала», — заявил сенатор и запредседателя комитета по обороне Франц Клинцевич. Постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил, что США пытаются отвести критику от себя, поскольку ранее решили содержать полигоны в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с РБК отметил, что договор допускает испытания до запуска цепной реакции: «Мы проводим модернизацию соответствующих систем вооружения, проводим докритические испытания, чтобы подтвердить их работоспособность. Но тем самым мы никак не нарушаем договор о запрещении ядерных испытаний».