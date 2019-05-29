Forbes: американские компании не будут бойкотировать ПМЭФ из-за дела Калви

Руководство не менее семи крупных американских компаний, в том числе ExxonMobil, Procter & Gamble и The Сoca-Cola Company, посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится 6-8 июня, сообщил Forbes. Еще часть компаний не ответили на запросы издания.

В фонде «Росконгресс», организующего ПМЭФ, не стали раскрывать, сколько американских компаний зарегистрировались для участия. О решении не присутствовать заявили только в корпорации Mondelеz International. Поскольку она и в прошлом году не принимала участие в ПМЭФ, Forbes не стал связывать это с бойкотом.

О бойкоте мероприятия из-за дела инвесткомпании Baring Vostok и ее основателя Майкла Калви говорил посол США Джон Хантсман, а Госдепартамент по этой причине отказался направлять туда правительственную делегацию. Собеседники Financial Times среди руководства американских компаний в феврале также утверждали, что пропустят мероприятие.

Сам Калви, находящийся под домашним арестом, при этом зарегистрировался для участия в ПМЭФ и просил у следствия отпустить его. Его обвиняют в том, что он якобы убедил акционера банка «Восточный» принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании IFTG в размере 2,5 млрд рублей по завышенной цене. Сам Калви вину отрицает и считает причиной уголовного преследования конфликт с другими акционерами «Восточного».