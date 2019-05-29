Английский «Челси» победил в финале Лиги Европы

Английский «Челси» стал победителем Лиги Европы УЕФА. В финале, который прошел на Олимпийском стадионе в Баку, «Челси» обыграл английский «Арсенал» со счетом 4:1.

Первый гол был забит только во втором тайме: на 49 минуте Оливье Жиру отправил мяч в нижний левый угол ворот «Арсенала». Через 10 минут Педро увеличил преимущество «Челси», забив после подачи Эдена Азара.

Вскоре, на 64 ;минуте, полузащитник «Арсенала» Энзли Мейтленд-Найлз сбил в штрафной Жиру («Челси»). Судья назначил пенальти, и Азар пробил по центру мимо вратаря Петра Чеха, который прыгнул в угол.

На 74 минуте «Арсеналу» удалось сократить отставание: вышедший на замену Алекс Ивоби точно поразил в верхний угол ворот «Челси».

Следующий, пятый гол в матче, вновь забил Азар. После подачи Жиру ему удалось касанием отправить мяч точно в угол.

До конца матча игроки «Арсенала» провели еще несколько перспективных атак, но так и не сумели вновь поразить ворота «Челси». Так, на 83 минуте Джозеф Уиллок опасно пробил в дальний угол, но не попал в створ.

«Челси» во второй раз стал обладателем кубка Лиги Европы. В 2013 году английский клуб обыграл в финале португальскую «Бенфику».