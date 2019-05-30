Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяется родственникам навещать своих близких, находящихся в реанимации. Документ опубликован на портале правовых актов.

Изменения внесли закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Теперь медицинские организации обязаны предоставить родственникам, другим членам семьи и законным представителям пациента возможность посетить отделения реанимации и интенсивной терапии. Порядок доступа в реанимации разработает Минздрав.

Законопроект был разработан группой депутатов Госдумы по поручению президента Владимира Путина. Три года назад во время прямой линии к нему обратился актер Константин Хабенский и попросил его разрешить доступ посетителей в реанимацию.

В конце прошлого года Мосгорсуд присудил компенсацию родственникам умершей Надежды Подоплеловой за то, что их не пустили к ней в реанимацию. Завотделением и дежурный врач больницы, где она лежала, сообщили родственникам об ухудшающемся состоянии здоровья женщины, но дважды отказались пустить их к пациентке.