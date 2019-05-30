В Будапеште затонуло прогулочное судно. Семь человек погибли, более 20 пропали без вести

На Дунае в столице Венгрии затонула прогулочная лодка с туристами из Южной Кореи. Семь человек погибли, 21 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Associated Press.

At least seven killed, several others missing after a cruise ship carrying South Korean tourists sinks on Danube River in Budapest, Hungary. pic.twitter.com/EzSWKgzDSe — China Daily (@ChinaDaily) May 30, 2019

Вечером 29 мая у моста Маргит судно, на борту которого были 34 человека, столкнулось с другим судном. Удалось спасти семь человек: шесть женщин и одного мужчину. Сейчас они находятся в больнице.

Уточняется, что столкновение с судном, которое стояло на якоре, произошло во время сильного дождя.

На месте инцидента работают спасатели. Их работа осложняется ветром с дождем и сильным течением.