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В Будапеште затонуло прогулочное судно. Семь человек погибли, более 20 пропали без вести

Общество

 

На Дунае в столице Венгрии затонула прогулочная лодка с туристами из Южной Кореи. Семь человек погибли, 21 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Associated Press.

Вечером 29 мая у моста Маргит судно, на борту которого были 34 человека, столкнулось с другим судном. Удалось спасти семь человек: шесть женщин и одного мужчину. Сейчас они находятся в больнице.

Уточняется, что столкновение с судном, которое стояло на якоре, произошло во время сильного дождя.

На месте инцидента работают спасатели. Их работа осложняется ветром с дождем и сильным течением.

Теги:
nt, происшествия, венгрия
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