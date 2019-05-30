В Петербурге по делу о взрыве в академии Можайского арестовали преподавателя

По обвинению во взрыве в петербургской Академии им. Можайского арестовали преподавателя этого учебного заведения и бывшего сапера, полковника Рифата Закирова. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, Закиров помещен под домашний арест по делу о хищении и незаконном хранении взрывчатки (ч. 3 ст. 226 и ч. 1 ст. 221.1 УК). Полковник стал подозреваемым сразу же, но из-за того, что он более месяца находился в больнице после взрыва, следователи не могли его допросить.

По версии следствия, Закиров собрал самодельную бомбу из элементов, которые собирал во время службы в Чечне и других горячих точках. Вероятно, он принес бомбу в академию, чтобы публично ее обнаружить и «героически» обезвредить, считает близкий к военному следствию источник.

Закиров первым обнаружил бомбу, организовал эвакуацию студентов и преподавателей, и планировал ее обезвредить. Однако взрывное устройство сдетонировало во время переноски, и бывший сапер получил контузию.

Как рассказали источник газеты и супруга Закирова Светлана, преподаватель хотел приватизировать вторую служебную квартиру в Санкт-Петербурге. Чтобы увеличить шансы на успех в суде, он решил стать героем, который спас своих курсантов

Напомним, взрыв в здании военной Академии им. Можайского произошел днем 2 апреля. В результате произошедшего были госпитализированы четыре человека с травмами различной степени тяжести, среди них не было курсантов.