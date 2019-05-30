Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана присвоили первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву статус почетного сенатора. Об этом сообщает Tengrinews.

За присвоение Назарбаеву статуса почетного сенатора депутаты проголосовали единогласно, уточняет Интерфакс. Инициативу внес в парламент действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Это является справедливой оценкой и уважением за огромные заслуги в становлении и развитии Казахстана и консолидации казахстанского общества», — сказала спикер сената Дарига Назарбаева.

Накануне Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), данная должность была учреждена специально для него.

Назарбаев с 1991 года был единственным президентом Казахстана. 19 марта он ушел в отставку, оставшись председателем Совета безопасности страны.