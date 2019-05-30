В аэропорту Шереметьево самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Скриншот с сайта Flightradar

Первоначально агентство сообщало об аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Речь идет о рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Грозный SU1498, согласно табло прилета Шереметьево. По данным ТАСС, после вылета командир самолета сообщил о неисправности системы пожаротушения, из-за чего было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и затем совершил посадку в Шереметьево.

К самолету приехали пожарные расчеты и подразделения МЧС. о предварительным данным, пострадавших в результате экстренной посадки нет. РИА Новости сообщает, что на борту воздушного судна находились 155 пассажиров.